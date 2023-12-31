В Британии скончался звезда фильма «Бэтмен» Том Уилкинсон
31 декабря 202303:27
В Британии в возрасте 75 лет скончался номинант на премию «Оскар», звезда фильма «Бэтмен: Начало» Том Уилкинсон, сообщат Sky News со ссылкой на родственников актера.
Жена и семья артиста были с ним в момент смерти. Также актер получил известность благодаря ролям в кинокартинах «Вечное сияние чистого разума», «Час пик» и «Рок-н-рольщик».
Ранее умер актер из сериала «Доктор Кто» Ричард Франклин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru