В Туле два человека получили ранения при атаке БПЛА
Дежурные средства ПВО отражают десятую волну атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
По словам губернатора, в Туле зафиксировали падение обломков БПЛА, ряд жилых и нежилых зданий получили повреждения.
«Один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города», - написал Миляев в Telegram-канале.
Как отметил глава региона, пострадали два человека, которые получили ранения легкой степени. Им оказали медицинскую помощь.
Накануне вечером Минобороны сообщило, что над Тульской областью был уничтожен один беспилотник ВСУ, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru