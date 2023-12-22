Умер актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев

Артист ушел из жизни 18 декабря, пишет Ura.ru.

«Скоропостижно скончался актер Тольяттинского драматического театра "Колесо" Сергей Пепеляев», — указали в учреждении.

Как отметили в театре, почти вся творческая жизнь артиста была связана с его родным городом — Пермью. Пепеляев окончил актерский курс заслуженного деятеля культуры Сергея Федотова в Государственном институте культуры. Затем артист служил в театре «У Моста», пишет «Свободная пресса».

В 2013 году Пепеляев снялся в фильме Александра Велединского «Географ глобус пропил», сыграв роль школьника Деменева.

