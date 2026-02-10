Народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр триумфально вернулись на родину после большого турне по Латинской Америке. Бутман признался НСН, что очень доволен выступлением своей команды, которую везде горячо встречали.

Гастроли Московского джазового оркестра по Латинской Америке стартовали на Кубе: 30 и 31 января коллектив впервые выступил в Гаване на двух площадках. Историческим событием стал первый визит москвичей в Никарагуа, где концерт прошел 2 февраля. Завершился тур в Бразилии 5 и 6 февраля, где Московский джазовый оркестр уже триумфально выступил в 2024 году.

«Реакция на Кубе была великолепная. При всем тяжелом их политическом положении у музыки и мастерства всегда есть перспективы. Наш оркестр представлял российский джаз на международном фестивале Jazz Plaza, на котором выступали известные артисты со всего мира. Было очень ответственно и почетно выступать на таком фестивале. Понятно, что публика была искушенная, ведь целое направление афро-кубинского джаза создано, благодаря таланту музыкантов Кубы. Мы выступили достойно, в программу включили несколько кубинских произведений, представили также наши фирменные композиции, аранжировки», - рассказал музыкант.