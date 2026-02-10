В Бразилию через Кубу и Никарагуа: Бутман раскрыл закулисье джазового турне
Джазмен поделился с НСН впечатлениями от больших гастролей по Латинской Америке.
Народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр триумфально вернулись на родину после большого турне по Латинской Америке. Бутман признался НСН, что очень доволен выступлением своей команды, которую везде горячо встречали.
Гастроли Московского джазового оркестра по Латинской Америке стартовали на Кубе: 30 и 31 января коллектив впервые выступил в Гаване на двух площадках. Историческим событием стал первый визит москвичей в Никарагуа, где концерт прошел 2 февраля. Завершился тур в Бразилии 5 и 6 февраля, где Московский джазовый оркестр уже триумфально выступил в 2024 году.
«Реакция на Кубе была великолепная. При всем тяжелом их политическом положении у музыки и мастерства всегда есть перспективы. Наш оркестр представлял российский джаз на международном фестивале Jazz Plaza, на котором выступали известные артисты со всего мира. Было очень ответственно и почетно выступать на таком фестивале. Понятно, что публика была искушенная, ведь целое направление афро-кубинского джаза создано, благодаря таланту музыкантов Кубы. Мы выступили достойно, в программу включили несколько кубинских произведений, представили также наши фирменные композиции, аранжировки», - рассказал музыкант.
В Никарагуа Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр дали концерт на сцене Национального театра Рубена Дарио в Манагуа.
«Великолепная площадка, там ставятся оперные постановки, балеты, она принимает концерты, театральные представления. В целом в Никарагуа нам очень понравилась. Нельзя сказать, что это богатая страна, но люди работают, там красиво, чисто, вкусно. Большой интерес к искусству. Очень было важно отношение руководства страны к нашему приезду. Снимало телевидение наш концерт. Два сопрезидента - Даниэль Ортега, бессменно возглавляющий страну с 2007 года, и его жена Росарио Мурильо – смотрели нас по телевизору. На следующее утро они подлились своими впечатлениями в радиоэфире», - подлился собеседник НСН.
Особо джазмен отметил Бразилию – финальную точку их латиноамериканского турне.
«В Сан-Паулу мы выступали в легендарном клубе Blue Note São Paulo. Сам город напоминает смесь Москвы с Нью-Йорком. Было тоже ответственное выступление, клуб просто так не берет артистов. Там прекрасно тоже приняли. Правда, более открытая публика была во Флорианополисе, это столица штата Санта-Катарина. Центр города расположен на западном берегу острова Санта-Катарина. Там были самые громкие аплодисменты и слова восторга», - подчеркнул Бутман.
По его словам, мастерство участников коллектива позволяет ставить новые творческие задачи.
«Наши артисты, музыканты потрясающе выступали, несмотря на тяжелые перелеты. Я очень доволен своими коллегами. Феноменальный пианист и вокалист Олег Аккуратов, солистка Фантине, духовики, все наши музыканты просто творили чудеса. Уже есть предложения по возврату в Бразилию и Никарагуа. Также поступило приглашение приехать с гастролями в Гондурас. С такими талантливыми ребятами, музыкантами можно строить самые амбициозные планы, что мы и будем делать», - заключил народный артист РФ.
Гастроли Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра прошли при поддержке Министерства культуры РФ и «Росконцерта». Как отметили организаторы, этот важный шаг в укреплении глобального присутствия российского джаза подтвердил его востребованности на мировой сцене.
Ранее Игорь Бутман рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что русский джаз – более эмоциональный и виртуозный, чем американский.
