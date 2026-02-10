Глава ДУМ Подмосковья рассказал, когда начнется священный месяц Рамадан

По его словам, в этот же вечер после пятой молитвы «совершается первый таравих-намаз».

«Первый день обязательного поста — 19 февраля, последний день поста — 19 марта», – добавил он.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что провокаторов, которые призывают бороться с российскими мусульманами под предлогом заботы о русской культуре и церкви, следует «гнать прочь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».