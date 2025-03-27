В Большом театре наградят лауреатов спецпремии «Золотой маски»
В Бетховенском зале Большого театра сегодня, в День театра, пройдет церемония награждения специальной премией «Золотая маска» за вклад в развитие театрального искусства, сообщает оргкомитет «Золотой маски».
Среди награжденных почетной наградой - актриса Московского театра «Современник» народная артистка РСФСР Марина Неёлова, актер, режиссер, сценарист, телеведущий, блогер, кинопродюсер, ютубер, а также художественный руководитель «Мастерской „12“Никиты Михалкова» народный артист РСФСР Никита Михалков, народный артист РФ актер театра Моссовета Евгений Стеблов, народная артистка РФ актриса МХТ имени А. П. Чехова Наталья Тенякова. А также художественный руководитель Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) народный артист РФ Александр Титель и основатель и художественный руководитель московского театра «У Никитских ворот» народный артист РФ Марк Розовский.
Ранее худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал НСН о ценностях русского театра.
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