В Большом театре наградят лауреатов спецпремии «Золотой маски»

В Бетховенском зале Большого театра сегодня, в День театра, пройдет церемония награждения специальной премией «Золотая маска» за вклад в развитие театрального искусства, сообщает оргкомитет «Золотой маски».

«Золотая маска» учредила специальную премию «Маэстро»

Среди награжденных почетной наградой - актриса Московского театра «Современник» народная артистка РСФСР Марина Неёлова, актер, режиссер, сценарист, телеведущий, блогер, кинопродюсер, ютубер, а также художественный руководитель «Мастерской „12“Никиты Михалкова» народный артист РСФСР Никита Михалков, народный артист РФ актер театра Моссовета Евгений Стеблов, народная артистка РФ актриса МХТ имени А. П. Чехова Наталья Тенякова. А также художественный руководитель Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) народный артист РФ Александр Титель и основатель и художественный руководитель московского театра «У Никитских ворот» народный артист РФ Марк Розовский.

Ранее худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал НСН о ценностях русского театра.


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ФОТО: РИА Новости
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