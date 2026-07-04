На родео в США парашютист упал рядом с толпой зрителей
Парашютист с флагом США упал рядом с толпой зрителей на родео в городе Фолсом в Северной Калифорнии в Соединенных Штатах.
В Сети появились видео, на которых видно, как парашютист снижается к земле, при этом его огромный флаг цепляется за дерево. Из-за этого спортсмен отклонился от курса, он совершил жесткую посадку за пределами арены.
Позднее Профессиональное родео Фолсома сообщило в соцсетях, что парашютист в безопасности. После прыжка он вышел на арену «под овации зрителей».
Ранее в Подмосковье в аэроклубе «Аэроград» в Коломне 46-летний парашютист погиб после неудачного приземления.
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