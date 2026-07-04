В Венесуэле собака Цунами помогла спасти 26 человек после землетрясений

Поисково-спасательная собака Цунами помогла обнаружить 26 человек под завалами после землетрясений в Венесуэле. Об этом заявил руководитель кинологической группы по работе в зонах стихийных бедствий KSARECID Хорхе Беенс.

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Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес опубликовала в Telegram видеоролик, в котором Беенс рассказал о спасении выживших с помощью Цунами. По словам специалиста, девятилетняя собака обучена поиску людей под завалами и после оползней. До этого Цунами участвовала в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Животное находило выживших в местах, которые не могли обнаружить другие поисково-спасательные команды.

Родригес поблагодарила собаку и проводника, назвав Цунами символом надежды.

Ранее в Венесуэле произошли мощные землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате погибли более 2,6 тысячи человек и пострадали свыше 12,6 тысячи.

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ФОТО: AP / ТАСС
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