Грузия возобновила поставки чеснока в Россию после одиннадцатимесячной паузы
4 июля 202605:36
Юлия Савченко
Грузия возобновила поставки чеснока в Россию в мае после паузы в 11 месяцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы страны.
В мае текущего года республика направила в РФ чеснока почти на $139 тысяч. Это стало первой заметной поставкой продукции с мая прошлого года.
Объемы поставок выросли в 1,6 раза год к году.
В январе-мае Грузия увеличила в 3,7 раза импорт кукурузы из России, страна закупила 18 090,4 тонны продукта стоимостью $4,5 млн.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Грузия возобновила поставки чеснока в Россию после одиннадцатимесячной паузы
- СМИ: Венгрия согласилась частично разблокировать переговоры о приеме Киева в ЕС
- Над Удмуртией сбили ракету ВСУ, пытавшуюся атаковать предприятие
- Эксперт: Родители могут получить налоговый вычет за детский отдых
- Месси первым сыграл 30 матчей на ЧМ и забил 20 голов
- Депутат Говырин рассказал, кто получит прибавку к пенсии в августе
- Трамп допустил, что может пригласить экс-президентов США для просмотра футбола
- Роспотребнадзор рассказал о профилактике ботулизма летом
- Минпросвещения разработало новую программу по «Основам безопасности и защиты Родины»
- Посол Келин: У России нет планов нападения на Европу или Британию