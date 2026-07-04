Грузия возобновила поставки чеснока в Россию после одиннадцатимесячной паузы

Грузия возобновила поставки чеснока в Россию в мае после паузы в 11 месяцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы страны.

В мае текущего года республика направила в РФ чеснока почти на $139 тысяч. Это стало первой заметной поставкой продукции с мая прошлого года.

Объемы поставок выросли в 1,6 раза год к году.

В январе-мае Грузия увеличила в 3,7 раза импорт кукурузы из России, страна закупила 18 090,4 тонны продукта стоимостью $4,5 млн.