СМИ: Трамп помиловал 11 человек

Президент США Дональд Трамп в пятницу помиловал 11 граждан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

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По данным агентства, девять помилованных были осуждены за нарушение закона о чистом воздухе.

«Они модифицировали или отключали системы контроля выбросов на грузовиках», — отмечается в материале.

Ранее Трамп помиловал бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, приговоренного в США к тюремному сроку за торговлю наркотиками.

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ФОТО: AP / ТАСС
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