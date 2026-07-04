СМИ: Трамп помиловал 11 человек
4 июля 202605:48
Юлия Савченко
Президент США Дональд Трамп в пятницу помиловал 11 граждан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, девять помилованных были осуждены за нарушение закона о чистом воздухе.
«Они модифицировали или отключали системы контроля выбросов на грузовиках», — отмечается в материале.
Ранее Трамп помиловал бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, приговоренного в США к тюремному сроку за торговлю наркотиками.
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