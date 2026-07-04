Минпросвещения хочет законодательно закрепить экспертизу игрушек для детсадов
Минпросвещения и научные учреждения прорабатывают возможность законодательного закрепления экспертизы игрушек для детских садов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.
«Игрушки в детских садах должны выполнять и воспитательную роль. Действующая процедура добровольной сертификации требует изменений», — подчеркнул министр.
Как отметил Кравцов, игрушки в детсадах должны соответствовать традиционным ценностям и способствовать развитию ребенка. Ожидается, что организации будут использовать учебные материалы, игрушки и оборудование отечественного производства, «которые подходят дошкольникам и соответствуют требованиям безопасности».
Ранее глава Минпросвещения анонсировал обновление стандарта работы детских садов, в него планируют включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания.
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