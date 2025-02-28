«Золотая маска» учредила специальную премию «Маэстро»
28 февраля 202510:55
Руководство российской национальной театральной премии «Золотая Маска» учредило новую награду «Маэстро», говорится на сайте премии.
Право выдвижения кандидатов и выбора лауреата предоставили народному артисту РФ, дирижеру Валерию Гергиеву. Это станет главной особенностью новой награды.
Впервые награждение «Маэстро» пройдет в этом году в Казани на торжественной церемонии награждения лауреатов «Золотой Маски».
Ранее стало известно, что «Золотую Маску» больше не будут вручать актерам и режиссерам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru