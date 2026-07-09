Продюсеры и исполнители проводят долгую работу над первым результатом от ИИ, поэтому их труды являются полностью самостоятельным продуктом, рассказал в пресс-центре НСН основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев.

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет музыкальную индустрию по всему миру, и Россия не остается в стороне. Нейросети уже способны самостоятельно создавать музыку, писать тексты песен, генерировать вокал, а виртуальные исполнители набирают миллионы прослушиваний на стриминговых платформах. Краев отметил, что создать хороший трек на основе ответа ИИ не так просто.