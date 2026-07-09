Продюсер назвал разницу в работе с ИИ у артистов и обычных людей

Музыканты совершенно по-другому используют нейросети, заявил в пресс-центре НСН Игорь Краев.

Продюсеры и исполнители проводят долгую работу над первым результатом от ИИ, поэтому их труды являются полностью самостоятельным продуктом, рассказал в пресс-центре НСН основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев.

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет музыкальную индустрию по всему миру, и Россия не остается в стороне. Нейросети уже способны самостоятельно создавать музыку, писать тексты песен, генерировать вокал, а виртуальные исполнители набирают миллионы прослушиваний на стриминговых платформах. Краев отметил, что создать хороший трек на основе ответа ИИ не так просто.

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«Если обычный человек дает задание нейросети, получает результат, то на него он оказывает минимальное влияние. Он может только задать промпт и оценивать запрос, но профессиональные продюсеры и артисты действуют не так. Они проигрывают и перепевают треки вживую. Никто никогда не скажет, что это сгенерированная история, потому что убирают все и технические следы, сводят музыку, перезаписывают это. Все, что перепето, проиграно и записано живыми людьми, по факту уже не является ИИ-треком», — объяснил он.

Ранее Краев назвал в пресс-центре НСН долю ИИ-треков среди всех новых релизов.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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