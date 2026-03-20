По ее словам, уже больше половины авторов используют генеративные модели во время работы над произведением.

«В прошлом году мы опросили более 1000 наших digital-авторов по поводу ИИ. Выяснилось, что 54% респондентов уже применяют генеративные модели во время работы над произведением. Основные задачи, которые писатели решают с помощью нейросетей: проверка грамматики, орфографии и пунктуации (20%), поиск информации (19%) и создание изображений по произведению (15%). Однако 70% опрошенных уверены, что искусственный интеллект не сможет писать качественную литературу без участия человека», — сказала собеседница НСН.

Ранее писатель-фантаст Вадим Панов рассказал НСН, что интернет кишит книгами, написанными нейросетями, однако не все писатели готовы признаться, что использовали в работе ИИ.

