Уступают, но подступают: Когда нейросети заменят писателей
Уже больше половины писателей используют генеративные модели во время работы над произведением, сказала НСН Полина Байманова.
Сейчас нейросети уступают авторам по качеству текстов, но учитывая их стремительное развитие, в ближайшей перспективе это может стать угрозой для авторов, сказала НСН руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова.
В Великобритании ввели знак отличия для книг, написанных людьми, а не нейросетями, сообщает издание The Guardian. Отмечается, что в этой стране ИИ-контент сильно смешался с «реальной» литературой, поэтому данная инициатива должна защитить читателей от «цифровой слепоты». Байманова отметила, что на сегодняшний день художественные тексты, полностью созданные ИИ, сложно назвать качественными.
«Есть ли опасность для профессии писателей — спорный вопрос, по крайней мере сейчас. С одной стороны, художественные тексты, полностью созданные ИИ, сложно назвать качественными. Да, в них скорее не будет орфографических и пунктуационных ошибок, но, например, структура предложений и последовательность повествования, развития сюжета будет шаблонизированной. С другой стороны, с распространением ИИ-контента, писательство становится еще более конкурентной средой. Сейчас нейросети уступают авторам по качеству текстов, но учитывая их стремительное развитие, в ближайшей перспективе это может стать угрозой для авторов», — отметила Байманова.
По ее словам, уже больше половины авторов используют генеративные модели во время работы над произведением.
«В прошлом году мы опросили более 1000 наших digital-авторов по поводу ИИ. Выяснилось, что 54% респондентов уже применяют генеративные модели во время работы над произведением. Основные задачи, которые писатели решают с помощью нейросетей: проверка грамматики, орфографии и пунктуации (20%), поиск информации (19%) и создание изображений по произведению (15%). Однако 70% опрошенных уверены, что искусственный интеллект не сможет писать качественную литературу без участия человека», — сказала собеседница НСН.
Ранее писатель-фантаст Вадим Панов рассказал НСН, что интернет кишит книгами, написанными нейросетями, однако не все писатели готовы признаться, что использовали в работе ИИ.
