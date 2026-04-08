От немого кино к звуковому: Где сегодня используют ИИ при создании фильмов

Сегодня генеративные модели используются для написания черновых сценариев, разработки персонажей, создания концептов костюмов и локаций, рассказал НСН Алексей Рыков.

С внедрением к киноиндустрию искусственного интеллекта (ИИ) трансформация началась не с визуальных эффектов, как ожидалось, а с подготовительного этапа — самого затратного и наименее заметного для зрителя, рассказал НСН ИИ-режиссер и предприниматель Алексей Рыков.

На вес золота: Прокатчики начали охоту за «средними» по сборам фильмами

Генеративный ИИ за считанные годы перестал быть экспериментом и стал частью реального кинопроизводства. При этом индустрия оказалась в переходной точке: технологии уже активно используются, но единых правил — ни этических, ни юридических — до сих пор нет. Это создает парадоксальную ситуацию: студии внедряют нейросети в рабочие процессы, но предпочитают не выносить это на публику, опасаясь реакции рынка и аудитории. Рыков рассказал, с чего началась трансформация процесса создания фильмов с помощью ИИ.

«Трансформация началась не с визуальных эффектов, как ожидалось, а с подготовительного этапа — самого затратного и наименее заметного для зрителя. Именно здесь нейросети дали индустрии первые ощутимые преимущества. Сегодня генеративные модели используются для написания черновых сценариев, разработки персонажей, создания концептов костюмов и локаций. Если раньше режиссеру требовались недели работы команды художников, чтобы визуализировать идею, теперь десятки вариантов можно получить за один вечер. При этом сам процесс усложнился, а не упростился. Вместо линейного производства появляется цикл: постановка задачи, серия генераций, отбор, доработка и интеграция в общий пайплайн (последовательность этапов, по которым проходит процесс, сделка или проект от начала до завершения — прим. НСН). В постпродакшне нейросети уже стали частью повседневной практики: от удаления и добавления объектов в кадре до генерации фонов, клонирования голосов и синхронизации артикуляции. Это не отдельные эксперименты, а рабочие инструменты, которые постепенно встраиваются в индустриальные стандарты», — сказал собеседник НСН.
Глава Москонцерта: Ни один процесс без ИИ нельзя считать эффективным

Рыков также рассказал, как меняется экономика кино под влиянием ИИ.

«Технологии действительно меняют экономику кино, но не так прямолинейно, как это часто подается. С одной стороны, нейросети ускоряют производство и позволяют сократить затраты на отдельные этапы — прежде всего на разработку и визуализацию. Возможность протестировать идеи до начала съемок снижает риски и помогает оптимизировать бюджет. С другой стороны, внедрение ИИ требует инвестиций: обучение команд, перестройка процессов, работа с большим количеством итераций. Экономия появляется не сразу и не во всех сегментах. Наиболее заметный эффект сегодня — в расширении возможностей. Студии с ограниченными ресурсами получают шанс реализовывать проекты, которые раньше были недоступны из-за бюджета», — отметил эксперт.
Клименко заявил, что маркировка ИИ-контента ничем не поможет

Он выразил мнение, что в ближайшие 5-10 лет киноиндустрия переменится так же, как это было при переходе от немого кино к звуковому.

«С технологической точки зрения происходящее ближе к перелому. Масштаб изменений сопоставим с переходом от немого кино к звуковому — с той разницей, что текущий процесс идет значительно быстрее. В ближайшие годы нейросети станут невидимой частью индустрии. Генерация фонов, цифровая массовка, автоматическая локализация — все это войдет в стандартный производственный процесс и перестанет восприниматься как инновация», — указал специалист.

По его словам, в ближайшее время также появится отдельный сегмент для фильмов, созданных нейросетями. Однако главным вызовом для индустрии остается киноистория, которая больше всего волнует зрителя.

Ярмольник обеспокоен ростом влияния искусственного интеллекта на киноиндустрию
«Параллельно сформируется отдельный сегмент — кино, созданное с использованием ИИ, со своими форматами, рынком и эстетикой. Изменится и модель владения образом: цифровая копия актера станет самостоятельным активом, который можно лицензировать и использовать в разных проектах. При этом ключевой вопрос останется прежним. Кино всегда строилось на управляемой иллюзии. Нейросети лишь делают эту иллюзию более точной и менее заметной. И в этом — главный вызов для индустрии. В конечном итоге зритель оценивает не технологию, а историю. Именно она остается главным критерием — независимо от того, создан ли кадр человеком или алгоритмом», — добавил эксперт.

В пятерке самых успешных по кассовым сборам фильмов 2026 года в российском прокате на сегодняшний день четыре отечественных сказки: «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане», а также американский эротический триллер «Горничная», напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Антон Новодережкин
