Названы самые популярные мультфильмы у россиян

Выяснилось, что анимация занимает 19% от общего потребления контента, а интерес к российским проектам в первом квартале 2026‑го вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом.



Среди самых популярных проектов — проверенные временем франшизы: «Три кота», «Маша и Медведь», «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», «Умка на ёлке», «Синий трактор» и «Простоквашино». Зрители часто возвращаются к знакомым историям: например, чаще всего пересматривают «Умку на ёлке», хотя в общем топе лидируют «Три кота». Отдельный интерес вызывает и контент вроде «Маши и Медведя: Песенок для малышей». Это подтверждает, что анимационные проекты, особенно рассчитанные на семейную аудиторию, отличаются высокой пересматриваемостью.



На фоне устойчивого спроса холдинг ON Медиа анонсировал свой первый оригинальный анимационный сериал «Лесовички». Проект создают совместно со студией «Рокет Фокс» и сценаристом «Щенячьего патруля» Джеймсом Бекшоллом — он вырос из книжной серии издательства «Строки» и станет основой для развития анимационной вселенной для детской аудитории.



Таким образом, рост доли анимации, высокая пересматриваемость и популярность франшиз показывают, что этот жанр остаётся одной из самых устойчивых и востребованных категорий контента — и обладает хорошим потенциалом для запуска новых оригинальных проектов.

Ранее художник-мультипликатор, режиссер мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн сказал НСН, что Чебурашка в отечественной анимации не создавался специально, повторить его успех может только новый герой, который родится в умах талантливых людей с целью делать хорошее кино, а не для привлечения внимания зрителей.

