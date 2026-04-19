Уроки и цензура: Светлана Бондарчук раскрыла секреты новой книги
В эфире НСН знаменитость подчеркнула, что в ее произведении описана ее настоящая судьба.
Телеведущая Светлана Бондарчук в беседе с НСН рассказала о своей новой книге «Наивно это было и даже смешно…» и призналась, что ей пришлось изменить несколько моментов в произведении в связи с цензурой.
«Очень много домыслов о моей жизни, жизни моей семьи. И вообще просто люди любят фантазировать. Это не совсем автобиография: там много и автобиографических моментов, и много вымысла. Книжка, в которой я пытаюсь показать себя такой, какая я есть. В первую очередь, я посвящаю эту книгу себе, своим близким, своим детям, и, конечно, людям, которым интересна моя судьба. Настоящая судьба. Не та, о которой написано в интернете — там много неправды. Получилась полезная вещь, потому что из каждой истории я делаю некий урок жизни. Мне кажется, такой формат заходит аудитории, потому что очень хорошая обратная связь. Я не ожидала такой реакции, но книга отозвалась. На книжной ярмарке у меня даже взяли подписные издания. Но это не личный бренд сыграл роль. Он играет роль до определенного момента и в определенных местах. Если ты делаешь хорошо, это может сработать. И то слово "может" — ключевое, удачу никто не отменял. Мне кажется, что для молодежи это будет очень хорошей, полезной книгой. (Ограничение – прим. НСН) "18+" только потому, что там некоторые герои, а это была и я в юности, пьют алкоголь», - поделилась знаменитость.
Она также отметила, что думала о цензуре при написании своей новой книги.
«Сейчас очень строго. Честно скажу, что даже были вещи, которые я вынуждена была поменять. Потому что повестки возникали в процессе, и я понимала, что, если я хочу, чтобы эта книга была наполнена, просто многих героев…надо учитывать некоторые моменты. Я смогла это сделать без ущерба для книги», - уточнила телеведущая.
Ранее Светлана Бондарчук в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценила образы российских звезд на красных ковровых дорожках, заявив при этом, что отечественной индустрии еще далеко до западной.
