США сняли санкции с бывшего топ-менеджера «Сбера» Мальцева

Из перечня исключили бывшего заместителя главы правления «Сбера» Сергея Мальцева. Информация об этом появилась на сайте Минфина США.

Также санкции сняли с Ольги Райкес, уроженки Екатеринбурга, имеющей гражданство России и Израиля.

Мальцева попал в американский SDN-список (наиболее жесткий санкционный режим в США) 8 мая 2022 года. После этого он, а также заместитель председателя правления «Сбера» Александра Бурико и член правления Наталья Алымова решили покинуть свои должности.

Ранее США исключили российскую компанию из-под санкций «закона Цезаря», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

