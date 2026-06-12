США сняли санкции с бывшего топ-менеджера «Сбера» Мальцева

Американские власти обновили список особых категорий (SDN) управления по контролю за иностранными активами, сообщают «Известия».

Ударит не больно? Чем грозят санкции ЕС на импорт российской рыбы

Из перечня исключили бывшего заместителя главы правления «Сбера» Сергея Мальцева. Информация об этом появилась на сайте Минфина США.

Также санкции сняли с Ольги Райкес, уроженки Екатеринбурга, имеющей гражданство России и Израиля.

Мальцева попал в американский SDN-список (наиболее жесткий санкционный режим в США) 8 мая 2022 года. После этого он, а также заместитель председателя правления «Сбера» Александра Бурико и член правления Наталья Алымова решили покинуть свои должности.

Ранее США исключили российскую компанию из-под санкций «закона Цезаря», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СбербанкСанкции Против РоссииСША

Горячие новости

Все новости

партнеры