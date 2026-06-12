США сняли санкции с бывшего топ-менеджера «Сбера» Мальцева
Американские власти обновили список особых категорий (SDN) управления по контролю за иностранными активами, сообщают «Известия».
Из перечня исключили бывшего заместителя главы правления «Сбера» Сергея Мальцева. Информация об этом появилась на сайте Минфина США.
Также санкции сняли с Ольги Райкес, уроженки Екатеринбурга, имеющей гражданство России и Израиля.
Мальцева попал в американский SDN-список (наиболее жесткий санкционный режим в США) 8 мая 2022 года. После этого он, а также заместитель председателя правления «Сбера» Александра Бурико и член правления Наталья Алымова решили покинуть свои должности.
Ранее США исключили российскую компанию из-под санкций «закона Цезаря», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- США сняли санкции с бывшего топ-менеджера «Сбера» Мальцева
- Евродепутат от Словакии назвал глупостью возможный запрет въезда россиян в ЕС
- СМИ: Украина пытается перенести промышленное производство из Краматорска
- Новаку доложили о работе по максимальной загрузке НПЗ
- ВЦИОМ: Россияне заявили о гордости за историю своей страны
- Клишас рассказал, планируется ли в РФ мобилизация
- Польша потребовала от ЕС оплату за все поставленное Украине оружие
- США стали крупнейшим в мире экспортёром нефти на фоне войны в Украине и Иране
- Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с экспортом продукции в Россию
- В Италии поддержали поэтапную отмену санкций против России