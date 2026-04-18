Актриса Андреева-Бондарчук подала на развод с Федором Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева-Бондарчук подала на развод с режиссером Федором Бондарчуком. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

Соответствующий иск к продюсеру зарегистрировал мировой судья судебного участка №244 района Донской. Согласно информации РИА Новости, предварительную беседу для знаменитостей назначили на 30 апреля 2026 года. Известно, что сам иск от актрисы поступил в суд 15 апреля.

В конце марта 2025 года артисты заявили о разводе, опубликовав совместное обращение в своем профиле в одной из соцсетей. Они были женаты с 2019 года. В 2021 году у звезд родился сын Иван.

Для Федора Бондарчука это второй брак. Первой супругой продюсера была Светлана Бондарчук, в браке с которой родились сын Сергей и дочь Варвара, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в интервью НСН заявила, что пережить расставание с близким человеком легче, если заниматься обычными делами: уборкой, работой, своим комфортом.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
