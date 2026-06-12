Бриг «Россия» провел первую репетицию «Алых парусов» в акватории Невы
Бриг «Россия» провел первую репетицию праздника выпускников «Алые паруса — 2026» в акватории Невы в Санкт-Петербурге, сообщают «Известия».
Выпускной каждый год ждут миллионы гостей и жителей города. Судно начало движение от Сенатской площади через разведенные мосты. Их створы были подняты за несколько часов специально для репетиции. Парусник прошел Дворцовый мост и совершил разворот на 360 градусов напротив Зимней канавки.
Год назад концерт праздника выпускников школ «Алые паруса», состоявшийся на Дворцовой площади, собрал 100 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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