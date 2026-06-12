Бриг «Россия» провел первую репетицию «Алых парусов» в акватории Невы

Бриг «Россия» провел первую репетицию праздника выпускников «Алые паруса — 2026» в акватории Невы в Санкт-Петербурге, сообщают «Известия».

«Алые паруса» стали лидерами голосования проекта «Достижения.рф»

Выпускной каждый год ждут миллионы гостей и жителей города. Судно начало движение от Сенатской площади через разведенные мосты. Их створы были подняты за несколько часов специально для репетиции. Парусник прошел Дворцовый мост и совершил разворот на 360 градусов напротив Зимней канавки.

Год назад концерт праздника выпускников школ «Алые паруса», состоявшийся на Дворцовой площади, собрал 100 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Пресс-служба Авито
ТЕГИ:ВыпускникиВыпускной БалСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры