Бриг «Россия» провел первую репетицию «Алых парусов» в акватории Невы

Выпускной каждый год ждут миллионы гостей и жителей города. Судно начало движение от Сенатской площади через разведенные мосты. Их створы были подняты за несколько часов специально для репетиции. Парусник прошел Дворцовый мост и совершил разворот на 360 градусов напротив Зимней канавки.

Год назад концерт праздника выпускников школ «Алые паруса», состоявшийся на Дворцовой площади, собрал 100 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

