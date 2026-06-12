Новаку доложили о работе по максимальной загрузке НПЗ
Представители российских нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей для удовлетворения внутреннего спроса, сообщает РБК со ссылкой на кабмин РФ.
Это произошло на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака. Совещание было посвящено обеспечению потребителей бензином и дизельным топливом, а также изменениям цен на нефтепродукты. По итогам представлен комплекс мер для обеспечения насыщения отечественного внутреннего рынка нефтепродуктами.
«Все действующие механизмы должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечивать стабильность поставок и сбалансированный уровень цен для всех участников рынка», — отметил Новак.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти работают над недопущением дефицита топлива и продовольствия в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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