Евродепутат от Словакии назвал глупостью возможный запрет въезда россиян в ЕС
Инициатива о запрете въезда россиян в Европейский союз является глупостью, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Европарламента от Словакии Юдиту Лашшакову.
Так она ответила на вопрос о том, как оценивает идею о возможном запрете въезда граждан РФ в страны Евросоюза. «Я считаю, что это глупость. И, скорее всего, такую инициативу продвигают политики, которым просто больше нечем заняться», - заявила парламентарий.
Ранее Евродепутаты призвали запретить россиянам отдыхать в Шенгенской зоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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