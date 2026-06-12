Евродепутат от Словакии назвал глупостью возможный запрет въезда россиян в ЕС

Инициатива о запрете въезда россиян в Европейский союз является глупостью, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Европарламента от Словакии Юдиту Лашшакову.

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Так она ответила на вопрос о том, как оценивает идею о возможном запрете въезда граждан РФ в страны Евросоюза. «Я считаю, что это глупость. И, скорее всего, такую инициативу продвигают политики, которым просто больше нечем заняться», - заявила парламентарий.

Ранее Евродепутаты призвали запретить россиянам отдыхать в Шенгенской зоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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