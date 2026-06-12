МИД РФ: Путин не получил приглашение на G20

По его словам, по традиции подобные приглашения рассылаются ближе к самому саммиту, за месяц-полтора.

Ранее стало известно, что глава США Дональд Трамп намерен пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в декабре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

