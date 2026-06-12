МИД РФ: Путин не получил приглашение на G20

Российский президент Владимир Путин еще не получил от Вашингтона приглашения принять участие в саммите G20, который пройдет в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Марата Бердыева.

Песков: Россия придает большое значение работе в рамках G20

По его словам, по традиции подобные приглашения рассылаются ближе к самому саммиту, за месяц-полтора.

Ранее стало известно, что глава США Дональд Трамп намерен пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в декабре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20Президент РФВладимир ПутинМИД России

Горячие новости

Все новости

партнеры