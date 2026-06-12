МИД РФ: Путин не получил приглашение на G20
12 июня 202606:02
Денис Постольский
Российский президент Владимир Путин еще не получил от Вашингтона приглашения принять участие в саммите G20, который пройдет в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Марата Бердыева.
По его словам, по традиции подобные приглашения рассылаются ближе к самому саммиту, за месяц-полтора.
Ранее стало известно, что глава США Дональд Трамп намерен пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в декабре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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