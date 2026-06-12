СМИ: Украина пытается перенести промышленное производство из Краматорска
Украинские власти спешно переносят промышленное производство металлообрабатывающих заводов из Краматорска, сообщат Economist.
По данным издания, первые попытки предпринимались в 2022 году, но по мере приближения к городу армии России темпы эвакуации наращиваются. Свыше 3,5 тысячи рабочих из Краматорска уже перевезены в Перечин. Курирующие возведение нового индустриального парка для переведенных предприятий из Краматорска чиновники надеются на помощь правительства, но в городе, которому предстоит принять высокотехнологичные производства, ранее не развивали даже дорожные сети, говорится в статье.
Кроме того, местные жители выступили против переезда нескольких тысяч рабочих. Они считают несправедливой «бронь» от мобилизации, которую дают работникам заводов, а строительство жилья для них рассматривают как нарушение собственных прав.
Ранее военный эксперт назвал срок взятия под контроль Славянска и Краматорска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- США сняли санкции с бывшего топ-менеджера «Сбера» Мальцева
- Евродепутат от Словакии назвал глупостью возможный запрет въезда россиян в ЕС
- СМИ: Украина пытается перенести промышленное производство из Краматорска
- Новаку доложили о работе по максимальной загрузке НПЗ
- ВЦИОМ: Россияне заявили о гордости за историю своей страны
- Клишас рассказал, планируется ли в РФ мобилизация
- Польша потребовала от ЕС оплату за все поставленное Украине оружие
- США стали крупнейшим в мире экспортёром нефти на фоне войны в Украине и Иране
- Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с экспортом продукции в Россию
- В Италии поддержали поэтапную отмену санкций против России