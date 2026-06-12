СМИ: Украина пытается перенести промышленное производство из Краматорска

По данным издания, первые попытки предпринимались в 2022 году, но по мере приближения к городу армии России темпы эвакуации наращиваются. Свыше 3,5 тысячи рабочих из Краматорска уже перевезены в Перечин. Курирующие возведение нового индустриального парка для переведенных предприятий из Краматорска чиновники надеются на помощь правительства, но в городе, которому предстоит принять высокотехнологичные производства, ранее не развивали даже дорожные сети, говорится в статье.

Кроме того, местные жители выступили против переезда нескольких тысяч рабочих. Они считают несправедливой «бронь» от мобилизации, которую дают работникам заводов, а строительство жилья для них рассматривают как нарушение собственных прав.

Ранее военный эксперт назвал срок взятия под контроль Славянска и Краматорска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

