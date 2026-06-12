Мусорные короли из Нальчика могли обмануть государство на 500 млн рублей

Следователи провели более 30 обысков по адресам, связанным с «Экологистикой» на фоне задержания в Москве гендиректора крупнейшего оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Кабардино-Балкарии Рустама Кочесокова, сообщают «Известия».

Руководство компании обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Сумма превышает полмиллиарда рублей. Следствие считает, что оператор заключал фиктивные сделки с фирмами-однодневками для снижения налоговых платежей и незаконного получения вычетов по НДС. К реализации схем по выводу денег могли быть причастны члены семьи Гедгаговых — вероятных бенефициаров бизнеса.

В отношении руководства «Экологистики» заведены дела. По данным ФНС, задолженность регоператора по НДС превышает 518 млн рублей, еще 202 млн рублей составляет штраф за налоговое правонарушение. Общий долг компании по налогам и сборам достиг почти 1,5 млрд рублей, а по исполнительным производствам — более 2,2 млрд рублей. Банковские счета организации заблокированы.

«Экологистика» получила статус регионального оператора в 2018 году и фактически стала монополистом по обращению с ТКО в республике. В 2020 году владельцем компании стал Темирлан Гедгагов. При этом реальное влияние на бизнес мог сохранять его отец Заурбек Гедгагов, занимающий должность директора.

У задержанного Рустама Кочесокова есть зарегистрированный в Москве Rolls-Royce Cullinan (стоимость начинается от 65 млн рублей) и квартира на Бережковской набережной. Семье Гедгаговых принадлежит трехэтажный особняк в Нальчике, стоимость которого может превышать 70 млн рублей.

Ранее жители Кабардино-Балкарии жаловались на качество вывоза мусора. В августе 2025 года более 7,4 тыс. человек из Прохладного подписали петицию с требованием заменить «Экологистику». В мае 2026 года новым регоператором в регионе стало муниципальное предприятие «Экотехпром».

