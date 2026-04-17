Наиболее востребованными жанрами среди российских читателей остаются исторические романы и детективы, пишут «Известия» со ссылкой на книжного переводчика, филолога, педагога дополнительного образования Елизавету Олейник. По ее словам, популярность жанров связана с базовыми запросами аудитории — интересом к прошлому и собственной идентичности, а также с потребностью в логике и восстановлении справедливости. Разумовский допустил, что даже экранизация книг не поможет повысить вовлеченность людей в чтение.

«Это довольно стандартное ухищрение массовой культуры - сначала посмотрят фильм, потом книгу почитают. Эти ухищрения никак не нарушают или преобразовывают саму массовую культуру. Такой общеукрепляющий бег на месте. Массовая культура книгу маргинализирует, никто читать не будет, все будут смотреть картинки, клипы. Даже кино никто смотреть не будет, потому что оно уже давно заменено кинодизайном. Мы живем в эпоху дизайна, это важная часть массовой культуры. Любое наше действие, если оно на что-то влияет, должно предприниматься в контексте какой-то культуры, в контексте культуры вторичности, которую мы благополучно создали у себя в отечестве. Любой вопрос можно решить только комплексно», - сказал он.

Ранее режиссер Александр Котт заявил НСН, что экранизация убивает литературу и не спасает кино. При этом при создании киноадаптации литературного произведения важно кардинально перерабатывать его, иначе получится лишь иллюстрация.

