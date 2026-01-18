Юрист: Долина стала жертвой классической мошеннической схемы

Российская исполнительница Лариса Долина стала жертвой классической мошеннической схемы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева.

Организаторы концерта Долиной в Обнинске объяснили низкую продаваемость билетов

По его словам, оно не проявила должной осмотрительности и разумной осторожности. При этом аферисты тщательно готовились и все просчитали.

Певица потеряла не только несколько десятков миллионов рублей со своих счетов, но и квартиру, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что концерты Долиной могут отменить из-за низких продаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

