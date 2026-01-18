Юрист: Долина стала жертвой классической мошеннической схемы
18 января 202609:32
Российская исполнительница Лариса Долина стала жертвой классической мошеннической схемы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева.
По его словам, оно не проявила должной осмотрительности и разумной осторожности. При этом аферисты тщательно готовились и все просчитали.
Певица потеряла не только несколько десятков миллионов рублей со своих счетов, но и квартиру, отметил эксперт.
Ранее стало известно, что концерты Долиной могут отменить из-за низких продаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист: Долина стала жертвой классической мошеннической схемы
- Пошлины против «опасной игры»: Чем ответит Трамп на протесты в Гренландии
- Матвиенко назвала преступными заявления о том, что Москва за последние сто лет напала на 19 стран
- СМИ: В Раде готовы пойти на уступки России и отказаться от Донбасса
- В школы планируется вернуть оценку за поведение с 1 по 11 классы
- Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома в Беслане
- СМИ: США проводили тайные переговоры с главой МВД Венесуэлы еще при Мадуро
- Медведчук рассказал, почему Трамп не будет похищать Зеленского
- Ежегодный отпуск многодетным могут увеличить на 14 дней
- Исследование: Курьеры в месяц получают 170 тысяч рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru