Юрий Соломин госпитализирован с COVID-19

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова.

Актриса театра «Ромэн» Жемчужная госпитализирована с COVID-19

По ее словам, заболевание протекает у Соломина не в тяжелой форме, передает RT.

12 февраля после перенесенного COVID-19 была выписана из больницы в Санкт-Петербурге народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:КоронавирусНародный Артист
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