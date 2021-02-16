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Юрий Соломин госпитализирован с COVID-19 16 февраля 2021 10:32 Редакция НСН
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова.
По ее словам, заболевание протекает у Соломина не в тяжелой форме, передает
RT.
12 февраля после перенесенного COVID-19 была
выписана из больницы в Санкт-Петербурге народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко Получайте свежие материалы на почту
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