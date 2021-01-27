Актриса театра «Ромэн» Жемчужная госпитализирована с COVID-19

Народная артистка РФ, актриса московского театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная госпитализирована из-за заражения коронавирусом.

Юрий Стоянов рассказал о вакцинации «по блату»

Об этом она сообщила РИА Новости, подтвердив, что у нее обнаружен COVID-19.

Жемчужная отметила, что чувствует себя нормально, медики делают ей капельницы, передает RT.

В декабре с коронавирусом была госпитализирована актриса Алиса Фрейндлих, которую доставили в одну из клиник Санкт-Петербурга, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: kino-teatr.ru
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