Актриса театра «Ромэн» Жемчужная госпитализирована с COVID-19
27 января 202110:24
Народная артистка РФ, актриса московского театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная госпитализирована из-за заражения коронавирусом.
Об этом она сообщила РИА Новости, подтвердив, что у нее обнаружен COVID-19.
Жемчужная отметила, что чувствует себя нормально, медики делают ей капельницы, передает RT.
В декабре с коронавирусом была госпитализирована актриса Алиса Фрейндлих, которую доставили в одну из клиник Санкт-Петербурга, сообщает Ura.ru.
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26 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru