Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы после выздоровления от коронавируса, сообщает РИА Новости.
Фрейндлих лечилась в московской клинической больницы №122 имени Л. Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства.
Как сообщалось ранее, Фрейндлих была госпитализирована с COVID-19 в конце декабря 2020 года. У 86-летней артистки диагностировали 80% поражения лёгких. Неделю назад ее состояние улучшилось, очередной тест Фрейндлих на коронавирус оказался отрицательным, а контрольное обследование показало серьёзные улучшения состояния лёгких.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru