Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы после выздоровления от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Фрейндлих лечилась в московской клинической больницы №122 имени Л. Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства.

Как сообщалось ранее, Фрейндлих была госпитализирована с COVID-19 в конце декабря 2020 года. У 86-летней артистки диагностировали 80% поражения лёгких. Неделю назад ее состояние улучшилось, очередной тест Фрейндлих на коронавирус оказался отрицательным, а контрольное обследование показало серьёзные улучшения состояния лёгких.

