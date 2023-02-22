Шевчук назвал депутата Милонова «тупым чуваком»

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук признался НСН, что не видит смысла отвечать «дуракам» и «абсолютным идиотам». Но Милонову ответил...

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук назвал депутата Госдумы Виталия Милонова «абсолютным дураком» и «полным идиотом в квадрате» в ответ на просьбу НСН прокомментировать громкие заявления парламентария в адрес музыканта.

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Ранее Милонов призвал запретить лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку выступать в России. Политик считает, что артист «давно не живет жизнью страны» и «сильно деградировал» в музыкальном плане.

«А что мне дуракам-то ответить? Дураку абсолютному. Полному идиоту в квадрате. Он все равно ничего не поймет, потому что он тупой чувак, любящий славу, власть и деньги. Что я ему отвечу? До свидания – так и напишите», - сказал лидер «ДДТ».

Ранее Шевчук в беседе с НСН сравнил отмены концертов у музыкантов с творчеством Ван Гога, который творил гениальные произведения искусства, несмотря на отсутствие выставок при жизни. Группа ДДТ входит в неофициальный список запрещенных в России групп, который составил музыкальный критик Павел Рудченко.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ДДТВиталий МилоновЮрий Шевчук
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