Милонов предложил запретить концерты Шевчука

Лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку необходимо запретить выступать в России, сообщил телеканалу «Москва 24» депутат Госдумы Виталий Милонов.

Юрий Шевчук: Отмены концертов не отменят новые песни ДДТ

Так он прокомментировал новый клип музыканта на песню «Родина, вернись домой». Как считает парламентарий, музыкант «сильно деградировал». «Сейчас он занимает провласовскую позицию. И, естественно, что он уже давно не живёт жизнью страны, и самое худшее, что можно сделать для него, это лишить зрителя», — отметил Милонов.

Парламентарий считает, что авторы похоронили себя в культурном плане.

Ранее стало известно, что концерты ДДТ в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, которые должны были состояться с 17 по 21 февраля, переносятся на неопределенный срок «по независящим от группы и организаторов причинам». Юрий Шевчук в беседе с НСН предположил, что концерты начнутся лишь после окончания спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГосдумаВиталий МилоновЮрий ШевчукМузыкантыДДТ
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