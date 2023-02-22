Милонов предложил запретить концерты Шевчука

Так он прокомментировал новый клип музыканта на песню «Родина, вернись домой». Как считает парламентарий, музыкант «сильно деградировал». «Сейчас он занимает провласовскую позицию. И, естественно, что он уже давно не живёт жизнью страны, и самое худшее, что можно сделать для него, это лишить зрителя», — отметил Милонов.

Парламентарий считает, что авторы похоронили себя в культурном плане.

Ранее стало известно, что концерты ДДТ в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, которые должны были состояться с 17 по 21 февраля, переносятся на неопределенный срок «по независящим от группы и организаторов причинам». Юрий Шевчук в беседе с НСН предположил, что концерты начнутся лишь после окончания спецоперации.

