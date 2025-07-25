Кинокритик Горбунов допустил скорое возвращение Урганта на ТВ

Телеведущий Иван Ургант может в ближайшее время вернуться на российское ТВ. Об этом NEWS.ru заявил кинокритик Александр Горбунов.

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По его словам, возвращение Урганта на телеэкраны «лоббируют люди в высоких кабинетах».

«Также уже снимают актёров, чьи имена в публичном поле в данный момент находятся в стоп-режиме», - отметил Горбунов.

Он добавил, что пока это эпизоды, которые можно будет вырезать в случае массового недовольства зрителей.

Ранее после обращения от представителей «общественников» из программы фестиваля «Литература и кино» в Гатчине исключили картину «Во сне ты горько плакал» с Ургантом в главной роли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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