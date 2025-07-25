Кинокритик Горбунов допустил скорое возвращение Урганта на ТВ

Около одной тысячи электроподстанций обновили в Москве с начала года

Свыше 50 модернизированных школ откроют в столице к началу учебного года

В Москве открылся флагманский центр «Сделано в Хабаровском крае»

Конкурс костюмов ко второму ночному велофестивалю стартовал в Москве

Питьевую воду из-за жары раздают на вокзалах и ж/д станциях ЦППК из-за жары