Ургант анонсировал тур по Европе после отмены выступлений в Петербурге
Телеведущий Иван Ургант анонсировал на своей странице в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) тур по Европе с журналистом Владимиром Познером.
Ургант и Познер представят шоу «Путешествия Познера и Урганта» в октябре. Концерты пройдут в Барселоне, Марбелье, Аликанте, Париже и Ницце.
В анонсе шоу отмечается, что проект является уникальным сочетанием жанров: от искрометного интеллектуального стенд-апа до познавательных бесед.
«Вы увидите результат совместной работы двух талантливых людей, которые объединились, чтобы поделиться своими впечатлениями от людей и путешествий по всему миру», — говорится в анонсе.
Ранее Иван Ургант сообщил об отмене выступления на благотворительном фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге. Что изменилось за три дня после анонса, он не уточнил. Позднее депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что Урганту нужно публично выступить в поддержку участников спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru