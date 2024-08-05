Ургант анонсировал тур по Европе после отмены выступлений в Петербурге

Ургант и Познер представят шоу «Путешествия Познера и Урганта» в октябре. Концерты пройдут в Барселоне, Марбелье, Аликанте, Париже и Ницце.

В анонсе шоу отмечается, что проект является уникальным сочетанием жанров: от искрометного интеллектуального стенд-апа до познавательных бесед.

«Вы увидите результат совместной работы двух талантливых людей, которые объединились, чтобы поделиться своими впечатлениями от людей и путешествий по всему миру», — говорится в анонсе.

Ранее Иван Ургант сообщил об отмене выступления на благотворительном фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге. Что изменилось за три дня после анонса, он не уточнил. Позднее депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что Урганту нужно публично выступить в поддержку участников спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

