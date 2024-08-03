Выступление Ивана Урганта отменили в Санкт-Петербурге

«Вчера узнал, что выступить не получится. Моей вины в этом нет и организаторы фестиваля тоже не причём», — написал Ургант и призывает поклонников не сдавать билеты и посетить мероприятие.

Фестиваль «Антон тут рядом» пройдет в Санкт-Петербурге на территории Севкабель Порта 21 августа. Иван Ургант исполняет песни под творческим псевдонимом Гриша Ургант.

Ранее выступление Урганта исключили из программы вечера памяти барда Булата Окуджавы «Заезжий музыкант» в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

