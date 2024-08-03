Выступление Ивана Урганта отменили в Санкт-Петербурге

Телеведущий и музыкант Иван Ургант сообщил об отмене выступления на благотворительном фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге. Что изменилось за три дня после анонса, он не уточнил.

Иван Ургант после долгого перерыва снялся в видеоподкасте на YouTube

«Вчера узнал, что выступить не получится. Моей вины в этом нет и организаторы фестиваля тоже не причём», — написал Ургант и призывает поклонников не сдавать билеты и посетить мероприятие.

Фестиваль «Антон тут рядом» пройдет в Санкт-Петербурге на территории Севкабель Порта 21 августа. Иван Ургант исполняет песни под творческим псевдонимом Гриша Ургант.

Ранее выступление Урганта исключили из программы вечера памяти барда Булата Окуджавы «Заезжий музыкант» в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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