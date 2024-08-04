Депутат Драпеко призвала Урганта публично поддержать участников СВО

Парламентарий напомнила, что шоумен до сих пор публично не высказывался о спецоперации.

«В первую очередь именно он должен пересмотреть свою позицию, так как ее вряд ли пересмотрит страна», - сказала депутат в беседе с News.ru.

Накануне в Санкт-Петербурге отменили выступление Урганта на музыкальном фестивале «Антон тут рядом». По словам телеведущего, в отмене нет его вины и вины организаторов мероприятия, отмечает «Радиоточка НСН».

