Депутат Драпеко призвала Урганта публично поддержать участников СВО
Телеведущему Ивану Урганту нужно публично выступить в поддержку участников спецоперации на Украине, заявила депутат Госдумы Елена Драпеко.
Парламентарий напомнила, что шоумен до сих пор публично не высказывался о спецоперации.
«В первую очередь именно он должен пересмотреть свою позицию, так как ее вряд ли пересмотрит страна», - сказала депутат в беседе с News.ru.
Накануне в Санкт-Петербурге отменили выступление Урганта на музыкальном фестивале «Антон тут рядом». По словам телеведущего, в отмене нет его вины и вины организаторов мероприятия, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru