Иван Ургант после долгого перерыва снялся в видеоподкасте на YouTube

Ургант обсудил с ведущими подкаста Андреем Коняеввым и Тимуром Каргиновым фильмы, музыку, сериалы Netflix и детское кино. Видеоролик собрал больше 179 тысяч просмотров.

Некоторые зрители подкаста с сожалением сообщили, что ожидали от подкаста больше «душевности», но все равно выразили радость от появления Урганта на экранах. Другие зрители расстроились из-за того, что Ургант так и не вышел за рамки своего телевизионного образа.

Ранее Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму с Иваном Ургантом «Во сне ты горько плакал», отмечает «Радиоточка НСН».

