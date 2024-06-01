Иван Ургант после долгого перерыва снялся в видеоподкасте на YouTube
Телеведущий Иван Ургант вернулся на экраны после долгого перерыва, приняв участие в подкасте Kuji, передает NEWS.ru.
Ургант обсудил с ведущими подкаста Андреем Коняеввым и Тимуром Каргиновым фильмы, музыку, сериалы Netflix и детское кино. Видеоролик собрал больше 179 тысяч просмотров.
Некоторые зрители подкаста с сожалением сообщили, что ожидали от подкаста больше «душевности», но все равно выразили радость от появления Урганта на экранах. Другие зрители расстроились из-за того, что Ургант так и не вышел за рамки своего телевизионного образа.
Ранее Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму с Иваном Ургантом «Во сне ты горько плакал», отмечает «Радиоточка НСН».
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