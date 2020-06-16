Уральский депутат пообещал Киркорову «тёплый приём» за образ десантника-гея
Депутат ЗакСобрания Свердловской области Виктор Бабенко, возглавляющий региональный «Российский Союз ветеранов Афганистана, поддержал заявление экс-главы ВДВ Владимира Шаманова по поводу юмористического видеоролика, в котором певец Филипп Киркоров предстал в образе десантника-гея.
Бабенко записал своё видеообращение, в котором пообещал, что Киркорова со следующим его концертом в Екатеринбурге встретят «так тепло, что мало не покажется», сообщает Ura.ru. Бабенко призвал Киркорова извиниться и заявил, что такие народные артисты стране не нужны.
«Люди в этой форме погибали и погибают. У нас артистам разве все позволено? Нельзя посягать на святое», - возмутился Бабенко.
Ранее Шаманов призвал Киркорова не только извиниться, но и убрать из соцсетей нашумевший скетч: по его мнению, артист оскорбил главные символы десантников — тельняшку и берет.
Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская заявила, что Киркоров извиняться не будет — он выступил в качестве актёра, поэтому вопросы нужно адресовать не ему, а правообладателям и постановщикам. Выяснилось, что клип снимали по заказу площадки more.tv, которая готова извиниться.
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