Уральский депутат пообещал Киркорову «тёплый приём» за образ десантника-гея

Бабенко записал своё видеообращение, в котором пообещал, что Киркорова со следующим его концертом в Екатеринбурге встретят «так тепло, что мало не покажется», сообщает Ura.ru. Бабенко призвал Киркорова извиниться и заявил, что такие народные артисты стране не нужны.

«Люди в этой форме погибали и погибают. У нас артистам разве все позволено? Нельзя посягать на святое», - возмутился Бабенко.

Ранее Шаманов призвал Киркорова не только извиниться, но и убрать из соцсетей нашумевший скетч: по его мнению, артист оскорбил главные символы десантников — тельняшку и берет.

Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская заявила, что Киркоров извиняться не будет — он выступил в качестве актёра, поэтому вопросы нужно адресовать не ему, а правообладателям и постановщикам. Выяснилось, что клип снимали по заказу площадки more.tv, которая готова извиниться.

