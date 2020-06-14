Режиссер ролика о десантнике-гее с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ

Режиссер Марюс Вайсберг, авторству которого принадлежит юмористическое видео с певцом Филиппом Киркоровым в роли десантника-гея, заявил, что готов принести официальные извинения, сообщает «Комсомольская правда».

Вайсберг высказал опасения о том, что споры могут разгореться на пустом месте, объяснив, что в ролике много иронии, в том числе над сценаристами. Режиссер призвал легче относиться к ситуации, отметив, что «у нас страсти уже накалены до маразма».

Экс-глава ВДВ Шаманов потребовал от Киркорова извинений за «десантника-гея»

«Если вдруг, того не желая, кто-то кого-то обидел, море.tv зарегистрирует свои официальные извинения, поскольку данный проект — заказ этой площадки, Филипп (Киркоров – прим. НСН) тут вообще не виноват» — подчеркнул он.

Также Вайсберг отметил, что шуточный ролик не имеет отношения к ВДВ.

Полемика возникла после требований экс-главы ВДВ Владимира Шаманова в адрес Филиппа Киркорова удалить юморитический ролик с его участием в образе десантника-гея из соцсетей. Представитель певца Екатерина Успенская переадресовала претензии каналу СТС и авторам юмористического «В Маске шоу».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, бывший замком «Псковской дивизии», полковник, Герой России Андрей Красов в эфире НСН напомнил в эфире НСН о границах юмора по отношению к людям, профессия которых связана с исполнением долга перед Родиной и риском для жизни.

«К людям любой профессии необходимо относиться по-человечески, хорошо. Человека в погонах нельзя ни оскорблять, мне кажется, ни обижать. Цена профессии военнослужащего – человеческая жизнь. Поэтому это (видео с участием Филиппа Киркорова про десантника-гея – прим. НСН) не только несовместимо с действительностью. Это оскорбительно, уничижительно для воздушно-десантных войск, которые являются резервом Верховного главнокомандующего и готовы выполнить боевые задачи в любой точке мира», - пояснил бывший десантник.



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ФОТО: Филипп Киркоров. Фото с сайта telegraf.com.ua
ТЕГИ:ВДВВладимир ШамановФилипп Киркоров
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