Режиссер ролика о десантнике-гее с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ

«Если вдруг, того не желая, кто-то кого-то обидел, море.tv зарегистрирует свои официальные извинения, поскольку данный проект — заказ этой площадки, Филипп (Киркоров – прим. НСН) тут вообще не виноват» — подчеркнул он.

Также Вайсберг отметил, что шуточный ролик не имеет отношения к ВДВ.

Полемика возникла после требований экс-главы ВДВ Владимира Шаманова в адрес Филиппа Киркорова удалить юморитический ролик с его участием в образе десантника-гея из соцсетей. Представитель певца Екатерина Успенская переадресовала претензии каналу СТС и авторам юмористического «В Маске шоу».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, бывший замком «Псковской дивизии», полковник, Герой России Андрей Красов в эфире НСН напомнил в эфире НСН о границах юмора по отношению к людям, профессия которых связана с исполнением долга перед Родиной и риском для жизни.

«К людям любой профессии необходимо относиться по-человечески, хорошо. Человека в погонах нельзя ни оскорблять, мне кажется, ни обижать. Цена профессии военнослужащего – человеческая жизнь. Поэтому это (видео с участием Филиппа Киркорова про десантника-гея – прим. НСН) не только несовместимо с действительностью. Это оскорбительно, уничижительно для воздушно-десантных войск, которые являются резервом Верховного главнокомандующего и готовы выполнить боевые задачи в любой точке мира», - пояснил бывший десантник.





