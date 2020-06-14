Экс-глава ВДВ Шаманов потребовал от Киркорова извинений за «десантника-гея»

«Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников - тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», - посоветовал Шаманов.

Экс-глава ВДВ напомнил артисту известное выражение десантника Валерия Востротина «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться» и предложил певцу «не обижать» десантников.

Позднее Киркоров видео со своего аккаунта в социальной сети удалил.

