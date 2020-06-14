Представитель Киркорова оправдалась за видео про «десантника-гея»
Артист Филипп Киркоров всего лишь сыграл в телевизионном юмористическом скетч-шоу о десантниках. Об этом заявила представитель артиста Екатерина Успенская.
Представитель Киркорова рекомендовала «все вопросы» направить правообладателям проекта – каналу «СТС» и сериалу «В Маске шоу», отмечает РИА Новости.
«Поэтому все вопросы можно адресовать режиссеру Марюсу Вайсбергу и каналу "СТС", которые готовили сценарий этого скетча. Филипп исключительно играл роль», — отметила Успенская.
Оправдываться за роль «десантника-гея» представителю Киркорова пришлось после претензий к певцу со стороны экс-главы ВДВ Владимира Шаманова. Парламентарий заявил, что певец оскорбил важные символы десантников — тельняшку и берет. Он потребовал от певца извиниться и удалить видео из его Instagram «для своего же блага».
Видео из аккаунта певца исчезло.
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