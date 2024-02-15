«Умирание» и смена руководства: Берлинский кинофестиваль задумался о смерти

Виктор Косаковский, член Американской киноакадемии, лауреат премий «Ника» и «Триумф» — один из самых значительных документалистов современности. Его фильмы открывали Венецианскую Мостру, получали награды фестиваля в Амстердаме IDFA (главного в сфере неигрового кино), Эдинбурге, Карловых Варах, Лейпциге. А его предыдущий проект «Гунда», спродюсированный лауреатом премии «Оскар» Хоакином Фениксом, стал событием в кинематографе в целом. Например, The New York Times включила его в список десяти главных фильмов 2020 года.

Его «Архитектон» («Architecton»), который и будет бороться в этом году за главный приз Берлинале, снят совместными усилиями Франции и Германии, сам режиссер не живет в России уже довольно давно. Фестиваль анонсирует проект как размышление о падении и взлете цивилизаций, взгляд на величие и безумие человечества и на наши шаткие отношения с природой через призму архитектуры, того, что мы строим и как построенное разрушается и гибнет.

Тема смерти, гибели, медленного угасания, похоже, в этом году популярна в конкурсных фильмах. Один из них так и называется «Умирание» («Sterben»). Драма немецкого режиссера Маттиаса Глазнера с Ларсом Айдингером в одной из главных ролей посвящена семье, члены которой чахнут в приюте для слабоумных, борются с неизлечимыми болезнями, страдают от депрессии или от алкоголизма. «Купальня дьявола» («Des Teufels Bad») Вероники Франс и Северина Фиала из Австрии, согласно анонсу, начинается с кадра с повешенной женщиной. Это кино о трагических событиях в Австрии в конце XVIII века основано на исторических судебных протоколах о ранее не исследованной главе европейской истории.