«От Мусаевой до Косаковского»: Сокуров о российских режиссерах на Берлинале

Организаторы 74-го Берлинского кинофестиваля объявили, что в основную программу фестиваля, который пройдет с 15 по 25 февраля, вошли 20 фильмов, в том числе, там оказалась картина российского режиссера Виктора Косаковского «Архитектон».

Кинорежиссер Александр Сокуров рассказал в интервью НСН о коллеге, фильм которого попал в программу Берлинале.

«Это выдающаяся фигура. Без сомнения, он удивительный режиссер, возможно, самый крупный из существующих, по крайней мере, в жанре документального кино, в котором он работает. Он делает документального кино с внутренней художественной мотивировкой, в этом ему нет равных в мире. Если бы была Нобелевская премия за кинематограф, то, конечно, Косаковский должен быть первым среди всех. Я его знаю много лет, он у меня немножко учился монтажу на студии документальных фильмов. Лучше, чем он, сегодня не работает никто ни в американском, ни в европейском, ни, тем более, в российском кино. Это номер один. Витя Косаковский давно уже живет в Европе и снимает фильмы на европейские деньги. То, что он попал в конкурс, - это не преодоление вето на русское кино», - сказал Сокуров.

В прошлом году на Берлинале показали фильм ученицы Сокурова Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу». Режиссер рассказал, какой это дало эффект.

«Я знаю, что ей оказана поддержка в Германии и она работает над новым сценарием. Во-вторых, Малика безгранично талантливый человек и она тот самый режиссер, которая смогла создать сама себя. Да, она училась у меня на курсе, но она создавала сама себя, это выдающийся кинематографической дар. В этой возрастной категории у нее точно нет равных в мире. На мой взгляд, у нее просто грандиозное будущее», - сказал Сокуров.

По его словам, фильм «Клетка ищет птицу» хорошо приняли в мире, но побоялись показывать в Каннах.

«Она должна была попасть на Каннский фестиваль, мы пытались этого добиться, но эта работа была настолько сильная, что Каннская дирекция побоялась ее брать. Но нам потом удалось убедить дирекцию Берлинского фестиваля, что ее надо обязательно включать в программу и поддерживать. В России мы понемножечку показываем этот фильм, потому что он создан при участии нашего фонда, а в Европе и других странах мира фильм, снятый на чеченском языке, идет», - заключил собеседник НСН.

Фильмом-открытием 74-го Берлинского международного кинофестиваля будет картина «Такие мелочи» с Киллианом Мерфи, получившим недавно «Золотой глобус» за главную роль в фильме «Оппенгеймер», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

