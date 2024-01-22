В программу Берлинаре-2024 вошли 20 фильмов
Организаторы Берлинского международного кинофестиваля включили 20 фильмов в основную конкурсную программу нынешнего года. Это картины из 30 стран, в ом числе, Италии, Германии, Франции, Соединённых Штатов Америки, Южной Кореи.
Причём 19 фильмов станут мировыми премьерами, информирует официальный сайт 74 Берлинаре. Фильмом открытия назначена ирландско-бельгийская лента «Такие мелочи» Тима Милантса - экранизация одноимённой книги Клэр Киган. Главную роль в картине сыграл её сопродюсер Киллиан Мерфи. Компанию ему составили Киаран Хайндс и Эмили Уотсон.
В основном конкурсе также представлена французско-немецкая картина «Архитектор» режиссера из России Виктора Косаковского. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров. Главный приз кинофорума – «Золотой медведь». В этим году фестиваль пройдёт с 15 по 25 февраля
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