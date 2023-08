Умерла актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей и «Склифосовский» Белла Ко

По его данным, актриса ушла из жизни еще 10 августа.



По предварительной информации, Белла Ко умерла от рака – она долго боролась с онкологией.



Актриса была занята в российских сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и других. Голосом Беллы Ко разговаривают персонажи компьютерных игр Call of Duty, Diablo, The last of us и «Ведьмак-2».

