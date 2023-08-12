Умерла актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей и «Склифосовский» Белла Ко

Умерла переводчица, актриса кино и озвучания компьютерных игр Белла Ко. Женщина скончалась на 55-м году жизни в собственной квартире в Москве. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

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По его данным, актриса ушла из жизни еще 10 августа.

По предварительной информации, Белла Ко умерла от рака – она долго боролась с онкологией.

Актриса была занята в российских сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и других. Голосом Беллы Ко разговаривают персонажи компьютерных игр Call of Duty, Diablo, The last of us и «Ведьмак-2».

Ранее в Театре сатиры началась церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой, умершей в возрасте 97 лет, передает ТАСС.



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ФОТО: vk.com/bellari28
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