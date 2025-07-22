Трамп заявил, что готов нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана

По его словам, это произойдет, если это будет необходимо. Так президент отреагировал на слова министр иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, по словам которого, ядерным объектам был нанесен серьезный ущерб.

Ранее Трамп заявил, что у Ирана могло быть четыре ядерных объекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

