В Верховной Раде заявили, что Запад сделал из Украины полигон для утилизации оружия

«Они его продали Украине и утилизировали здесь, в Украине бесплатно. Ещё и мы выплатим за него кредиты. Ну удобно, удобно. Обалденная история», - указала парламентарий.

Ранее в Раде заявили, что США не собираются поддерживать Зеленского в случае народных волнений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

