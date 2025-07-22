В Верховной Раде заявили, что Запад сделал из Украины полигон для утилизации оружия

Запад использует Украину в качестве полигона для утилизации своего устаревшего оружия, сообщила в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Ланы Шевчук депутат Верховной Рады Анна Скороход.

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«Они его продали Украине и утилизировали здесь, в Украине бесплатно. Ещё и мы выплатим за него кредиты. Ну удобно, удобно. Обалденная история», - указала парламентарий.

Ранее в Раде заявили, что США не собираются поддерживать Зеленского в случае народных волнений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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