В Верховной Раде заявили, что Запад сделал из Украины полигон для утилизации оружия
22 июля 202504:33
Запад использует Украину в качестве полигона для утилизации своего устаревшего оружия, сообщила в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Ланы Шевчук депутат Верховной Рады Анна Скороход.
«Они его продали Украине и утилизировали здесь, в Украине бесплатно. Ещё и мы выплатим за него кредиты. Ну удобно, удобно. Обалденная история», - указала парламентарий.
Ранее в Раде заявили, что США не собираются поддерживать Зеленского в случае народных волнений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru