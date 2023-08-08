Умерла сыгравшая Настасью Филипповну в «Идиоте» актриса Юлия Борисова

В труппе отметили, что «легендарная Принцесса Турандот», а также Настасья Филипповна в «Идиоте» Ивана Пырьева, была человеком «великого таланта, ума, чести и совести».

В Театре напомнили, что Борисова являлась Героем Труда, кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством», лауреатом Госпремий и множества профессиональных наград.

«Последней просьбой актрисы было, чтобы прощание состоялось в кругу семьи. Юлия Константиновна будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своим супругом Исаем Исааковичем Спектором и их сыном Александром», - указали в труппе.

Ранее в возрасте 73 лет умер легендарный переводчик и радиоведущий Леонид Володарский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

