По картам РСХБ Unionpay в ЕС наблюдаются ограничения

С 20 июля в странах Европейского союза наблюдаются ограничения на проведение операций по картам Unionpay Россельхозбанка, сообщает ТАСС со ссылкой на финансовое учреждение.

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Там указали, что ограничения носит временный характер. В банке рекомендовали воспользоваться наличными средствами. Отмечается, что на территории России все карты работают без ограничений.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков. Финансовым организациям в Европе запретили любые транзакции с ними, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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