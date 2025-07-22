По картам РСХБ Unionpay в ЕС наблюдаются ограничения
22 июля 202504:01
С 20 июля в странах Европейского союза наблюдаются ограничения на проведение операций по картам Unionpay Россельхозбанка, сообщает ТАСС со ссылкой на финансовое учреждение.
Там указали, что ограничения носит временный характер. В банке рекомендовали воспользоваться наличными средствами. Отмечается, что на территории России все карты работают без ограничений.
Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков. Финансовым организациям в Европе запретили любые транзакции с ними, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru