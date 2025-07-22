По картам РСХБ Unionpay в ЕС наблюдаются ограничения

Там указали, что ограничения носит временный характер. В банке рекомендовали воспользоваться наличными средствами. Отмечается, что на территории России все карты работают без ограничений.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков. Финансовым организациям в Европе запретили любые транзакции с ними, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

