Умер режиссер «Грозовых ворот» Андрей Малюков

«Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер - Андрей Малюков», - написала она.

По словам актрисы, причиной смерти Малюкова стал коронавирус.

Режиссер Андрей Малюков родился 6 января 1948 года в Новосибирске. После окончания в 1971 году режиссерского факультета ВГИКа работал ассистентом режиссера Юрия Озерова на съемках киноэпопеи «Освобождение». Его кинодебют в художественном метре «В зоне особого внимания» удостоен Серебряной медали имени Довженко и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Один из первых советских фильмов-катастроф «34-й скорый» был снят Малюковым в 1981 году. Он также был режиссером телесериалов «Спецназ», «Диверсант», «Побег» и другие.

Ранее Сергей Соловьев умер 13 декабря на 78 году жизни, сообщает RT. Причиной смерти создателя фильмов «Спасатель», «Сто дней после детства», «Асса» и других стали проблемы с сердцем.

