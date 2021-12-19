Умер режиссер «Грозовых ворот» Андрей Малюков
Режиссер Андрей Малюков, снявший сериалы «Империя под ударом», «Грозовые ворота» и другие, умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила актриса Наталья Бондарчук в свое Facebook в воскресенье.
«Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер - Андрей Малюков», - написала она.
По словам актрисы, причиной смерти Малюкова стал коронавирус.
Режиссер Андрей Малюков родился 6 января 1948 года в Новосибирске. После окончания в 1971 году режиссерского факультета ВГИКа работал ассистентом режиссера Юрия Озерова на съемках киноэпопеи «Освобождение». Его кинодебют в художественном метре «В зоне особого внимания» удостоен Серебряной медали имени Довженко и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Один из первых советских фильмов-катастроф «34-й скорый» был снят Малюковым в 1981 году. Он также был режиссером телесериалов «Спецназ», «Диверсант», «Побег» и другие.
Ранее Сергей Соловьев умер 13 декабря на 78 году жизни, сообщает RT. Причиной смерти создателя фильмов «Спасатель», «Сто дней после детства», «Асса» и других стали проблемы с сердцем.
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